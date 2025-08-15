ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম নাজাতের তরী+ছবি।

বনী আমির গত্রের কাফেলা কারবালায় পৌঁছেছে-বাইনুল হারামাইন।
১৫ আগস্ট ২০২৫ - ১২:১৮
News ID: 1716913
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "বনি আমের" গোত্রের বৃহৎ শোক কাফেলা, যারা সামেররা শহরের ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) এর মাজার থেকে পায়ে হেঁটে আরবা'ইন পদযাত্রা শুরু করেছিল, আজ সকালে কারবালায় প্রবেশ করে এবং হারামাইনের মাঝখানে আযাদারী করেন।
এই গোত্রের সদস্যরা সাদা পোশাক পরে আযাদারীতে যোগ দেন, যা অন্যান্য আযাদারদের থেকে পৃথক করে তুলেছে।
প্রতি বছর, তারা পবিত্র আরবাইন শোক অনুষ্ঠানে, বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি অনুসারে একটি বার্তা প্রদর্শন করে এবং এই বছর, একটি বৃহৎ জাহাজের আকারে, তারা সেই বর্ণনাটি স্মরণ করে যে ইমাম হুসাইন (আঃ) হলেন হেদায়াতের প্রদীপ এবং মুক্তির তরী।
Your Comment