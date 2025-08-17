  1. Home
নাইজেরিয়ায় প্রতীকী আরবাইন পদযাত্রা+ছবি।

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আরবাইনের সাথে মিল রেখে, বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ হুসাইনি প্রেমিক শহীদদের নেতার প্রতি শোক প্রকাশ করেছেন।

১৭ আগস্ট ২০২৫ - ১৪:২১
News ID: 1717632

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ায়, এই হুসেইনি আবেগের একটি বিশেষ প্রকাশ ছিল এবং এই দেশের লক্ষ লক্ষ শিয়া হুসেইন (আ.)-এর আরবাইন স্মরণে কানো থেকে জারিয়া পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যান এবং আবারও আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি তাদের ভক্তি প্রদর্শন করেন। এই বিশাল মিছিল, যা প্রতি বছর যথারীতি অনুষ্ঠিত হত এবংসেখানে বিপুল সংখ্যক মুমিন উপস্থিত ছিলেন, কারবালার আদর্শের সাথে নাইজেরিয়ান শিয়াদের হৃদয়ের গভীর সংযোগের লক্ষণ।

