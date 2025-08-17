  1. Home
কারবালায় আরবাইন; হুসাইনি মাজারে আকাঙ্ক্ষা ও ভক্তির সর্বোচ্চ শিখর+ছবি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী পবিত্র কারবালা নগরীতে হযরত ইশকের পবিত্র মাজারের কাছে আরবাইনের রাত কাটাতে এসেছেন। এই সচিত্র প্রতিবেদনে এই রহস্যময় পরিবেশ, তীর্থযাত্রীদের সমাবেশ এবং শহীদদের প্রভু (আ.)-এর প্রতি তাদের সীমাহীন ভক্তির দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে। 

১৮ আগস্ট ২০২৫ - ০৩:২০
News ID: 1717766

