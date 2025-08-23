  1. Home
মুম্বািইয়ে ফিলিস্তিনের সমর্থনে বৃহৎ সমাবেশ+ছবিসহ

গাজার নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সমর্থন জানিয়ে মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে বৃহৎ প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৩ আগস্ট ২০২৫ - ১৪:৩২
News ID: 1719575

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এর উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে। এই জনসমাবেশে অংশগ্রহণ করেন সাধারণ নাগরিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজকর্মী, শিল্পী ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিরা।

সমাবেশে গাজার ওপর অবৈধ দখলদারিত্ব এবং ফিলিস্তিনি জনগণকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করার পরিকল্পনাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানানো হয়। বক্তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য, যাতে নিরপরাধ ফিলিস্তিনি নাগরিকরা নিঃশর্ত নিরাপত্তা ও শান্তি পায়।

এই সমাবেশে বক্তারা অবৈধ ইহুদি শাসকের বর্বরতা এবং গাজার জনগণের ওপর চলমান হত্যাযজ্ঞের তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধের দাবি জানান।মুম্বইয়ের এই প্রতিবাদ সমাবেশ ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি ও ন্যায়ের পক্ষে শক্তিশালী বার্তা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

