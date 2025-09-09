ব্রেকিং নিউজ | কাতারে ১০টিরও বেশি বিস্ফোরণ / হামলার লক্ষ্যবস্তু: দোহায় হামাস নেতারা।

সংবাদ সূত্রে কাতারের রাজধানী দোহায় বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কয়েক মিনিট আগে কাতারে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।
সংবাদ সূত্রে কাতারের রাজধানী দোহার কেন্দ্রস্থলে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। দোহার কাটারা এলাকা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উড়েছে।
হিব্রুভাষী সূত্র দাবি করেছে যে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলি কাতারের রাজধানী দোহার বিভিন্ন এলাকা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এই সূত্রগুলির মতে, হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল হামাস আন্দোলনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
এখন পর্যন্ত ১০টিরও বেশি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।
ইহুদিবাদী মিডিয়া: দোহায় হামলার মূল লক্ষ্য ছিলেন খলিল আল-হাইয়া হিব্রু মিডিয়া ঘোষণা করেছে যে কাতারের রাজধানী দোহায় আজকের হামলার মূল লক্ষ্য ছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন নেতা এবং হামাস আন্দোলনের আলোচক দলের সিনিয়র সদস্য খলিল আল-হাইয়া।
