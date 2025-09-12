তানজানিয়ায় রহমতের নবী (সা.)-এর ১৫০০তম জন্মবার্ষিকীর জাঁকজমকপূর্ণ উদযাপনে আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমীদের অসাধারণ উপস্থিতি।
তানজানিয়ার দারুস সালাম শহরের হযরত জয়নব (সা.) মাদ্রাসায় মহানবী (সা.)-এর ১৫০০তম জন্মবার্ষিকী এবং ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর পবিত্র জন্মের জমকালো উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বিপুল সংখ্যক আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিক-প্রেমিকা উপস্থিত ছিলেন। তানজানিয়ার আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের (সা.)-এর প্রতিনিধি কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মাদ্রাসাটি পরিচালিত হয়।
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৭:০৮
