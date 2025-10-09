ইস্তাম্বুলে গাজার সমর্থনে মিছিল+ ছবি।

গাজায় ইহুদিবাদী শাসনের অপরাধের প্রতিবাদে এবং "আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা ফ্লোটিলা" সমর্থনে ইস্তাম্বুলে একটি বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
৯ অক্টোবর ২০২৫ - ২১:৫৩
News ID: 1736919
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হাজিয়া সোফিয়া মসজিদের সামনে থেকে সমাবেশটি শুরু হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা "আমরা স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি" স্লোগান নিয়ে এমিনোনু স্কোয়ারের দিকে যাত্রা করে।
অংশগ্রহণকারীরা "খুনি ইসরায়েল, ফিলিস্তিন থেকে বেরিয়ে যাও", "গাজার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, প্রতিরোধ অব্যাহত থাকুক", "নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত, ফিলিস্তিনকে মুক্ত করো" এবং "মুসলিমরা, ঘুমোও না, তোমাদের ভাইকে সমর্থন করো" এর মতো স্লোগান দেয়।
