নেদারল্যান্ডসের ইতিহাসে ফিলিস্তিনের সমর্থনে সবচেয়ে বড় সমাবেশ।

এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপে, প্রায় ২,৫০,০০০ ডাচ নাগরিক গাজার নিপীড়িত জনগণের সমর্থনে এবং ইসরায়েলি আক্রমণের নিন্দা জানাতে রাজধানী আমস্টারডামে জড়ো হন (যুদ্ধবিরতি ঘোষনার একদিন পর এই সমাবেশ হয়।

১৩ অক্টোবর ২০২৫ - ১৯:২০
News ID: 1738286

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আমস্টারডামের রাস্তায় মিছিল করার পর, বিক্ষোভকারীরা "সরকারকে লজ্জা দাও, তোমাদের হাত রক্তাক্ত," "ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা," এবং "অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে শান্তির কোনও অর্থ নেই" এর মতো স্লোগান দেয় এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর নীতিমালার আহ্বান জানায়।

তারা "গণহত্যা বন্ধ করো," "শান্তি পরিকল্পনাকে না, সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য হ্যাঁ," "বন্ড ইসরায়েল," এবং "অবিলম্বে ইসরায়েল বন্ধ করো" এর মতো প্ল্যাকার্ড বহন করে, ইসরায়েলের প্রতি সামরিক ও রাজনৈতিক সমর্থন বন্ধ করার এবং আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানায়। নেদারল্যান্ডসের ইতিহাসে ফিলিস্তিনের সমর্থনে এই সমাবেশকে সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

