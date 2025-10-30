বার্গার কিং ইসরায়েলিদের বিনামূল্যে কুপন বিতরণ করায় ভারতীয়রা ক্ষুব্ধ।

ইসরায়েলের প্রতি, কোম্পানির সমর্থন এবং ইসরায়েলি সৈন্যদের ব্যাপকভাবে খাদ্য স্ট্যাম্প বিতরণের প্রতিক্রিয়ায় নয়াদিল্লিতে ফিলিস্তিনি সমর্থকদের একটি প্রতিবাদ সমাবেশ বার্গার কিং শাখার সামনে অনুষ্ঠিত হয়।
৩০ অক্টোবর ২০২৫ - ২৩:৩১
News ID: 1744833
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ভারতীয়রা দিল্লির রোহিনীতে বার্গার কিং শাখার সামনে সমাবেশ করে ইসরায়েলি গণহত্যায় বার্গার কিং-এর জড়িত থাকার নিন্দা জানিয়েছে। সংস্থাটি ইসরায়েলিদের মধ্যে ১২৫,০০০ ডলারেরও বেশি ভাউচার এবং বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করেছে।
