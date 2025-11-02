"হুসেইন কে?" সংগঠনটি লন্ডনে অভাবীদের জন্য খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে + ছবি।

লন্ডনের অলাভজনক সংস্থা হু ইজ হুসেইন? এর কর্মীরা ব্ল্যাক হিস্ট্রি মাস উপলক্ষে অভাবীদের সহায়তার জন্য খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য একটি প্রচারণার আয়োজন করেছে।
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লন্ডনের অলাভজনক সংস্থা হু ইজ হুসেইন? Who Is Hussain? এর কর্মীরা কৃষ্ণাঙ্গ ইতিহাস মাস উপলক্ষে খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য একটি প্রচারণার আয়োজন করেছিলেন।
এই প্রোগ্রামটি আফ্রিকান ও ক্যারিবিয়ান (Black History Month)বংশোদ্ভূতদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি স্মরণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে অভাবীদের সহায়তা করা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি মানবিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মুসলিম সম্প্রদায়ের কর্মীদের অংশগ্রহণের একটি উদাহরণ।
এই অনুষ্ঠানটি ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় এবং অক্টোবরে আয়ারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি সহায়তায়, এটি জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক সংহতি গড়ে তোলার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।
