চিলি: ফিলিস্তিনের সাথে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস/পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর হামলা চালাচ্ছে।

ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবসে, চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে শত শত মানুষ ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করতে সমবেত হয়েছিল।

৩ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৮:৫৪
News ID: 1757089

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনের সাথে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবসে,পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর হামলা চালাচ্ছে। পুলিশ বাহিনীর হস্তক্ষেপে শান্তিপূর্ণ সমাবেশটি সহিংস হয়ে ওঠে এবং অফিসাররা বিক্ষোভকারীদের উপর আক্রমণ করে, যা চিলিতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং প্রতিবাদের অধিকার দমনের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।

