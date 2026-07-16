ইরানে আবারো যুক্তরাষ্ট্রের হামলা/পাল্টা আঘাত তেহরানের

ইরানে আবারো হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র/জবাবে তেহরানও পাল্টা হামলা চালিয়েছে উপসাগরীয় অঞ্চলে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মার্কিন সামরিক স্থাপনাগুলোতে।
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়ার কয়েক দিনের মধ্যেই সংঘাত তীব্র রূপ নিল। এতে আবার নতুন করে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধের ঘোষণা দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। গত ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরুর আগে বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল ও গ্যাস সরবরাহ এই পথেই হতো।
মার্কিন বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা ইরানের কমান্ড সেন্টার, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন মজুত ও উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং উপকূলীয় নজরদারি স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, তারা বন্দর আব্বাসের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতেও হামলা চালিয়েছে, যেখানে ইরানের বৃহত্তম বন্দর এবং হরমুজ প্রণালিতে দেশটির নৌবাহিনী ও বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি অবস্থিত।
মার্কিন বাহিনী জানিয়েছে, তারা ইরানের কমান্ড সেন্টার, বিমান প্রতিরক্ষা, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ঘাঁটি এবং উপকূলীয় নজরদারি কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে। ইরানের বৃহত্তম বন্দর শহর বন্দর আব্বাসের নৌবাহিনী ও বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর ঘাঁটিতেও আক্রমণ করা হয়েছে।
মার্কিন বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, গ্রেটার তুনব দ্বীপে টানা ৯০ মিনিট ধরে উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ও ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্রে হামলা চালানো হয়।
জবাবে ইরানের বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী বাহরাইন, কুয়েত ও জর্দানে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা করার কথা জানিয়েছে। তারা কুয়েতের আলী আল সালেম বিমান ঘাঁটিতে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে।
মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা ইরানের খারগ দ্বীপের দিকে যাওয়ার পথে একাধিক সতর্কবার্তা উপেক্ষা করায় একটি খালি তেলবাহী জাহাজকে অকেজো করে দিয়েছে। জাহাজটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে থামানো হয়।
ইরানি সংবাদমাধ্যম বন্দর আব্বাসসহ উপকূলীয় এলাকাগুলোতে একের পর এক বিস্ফোরণের খবর দিয়েছে। খোন্দাব, আহভাজ শহর, দক্ষিণের কোনারক, সিরিক এবং কেশম দ্বীপেও বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।
ইরানি রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যম আইআরআইবি জানিয়েছে, আহভাজের একটি শিশু ক্যানসার হাসপাতালের কাছে মার্কিন হামলায় হাসপাতালটি সাময়িকভাবে খালি করতে হয়েছে। রাস্তায় অসুস্থ শিশুদের নিয়ে পরিবারগুলোকে অসহায় অবস্থায় অপেক্ষা করতে দেখা গেছে।
হামলার প্রথম পর্যায়ের পর তেহরানের শীর্ষ আলোচক মোহাম্মদ বাগের কলিবাফ বলেন, এটি আমেরিকার সঙ্গে ইরানের এক অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ।
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