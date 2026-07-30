ইলামে আরবাইন তীর্থযাত্রীদের জন্য সার্বক্ষণিক সেবা

আরবাইন তীর্থযাত্রা শুরু হওয়া এবং দেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত দিয়ে তীর্থযাত্রীদের ব্যাপক সমাগমের সাথে সাথে, ইরাকের পবিত্র মাজারগুলোর পথে অন্যতম প্রধান রুট হিসেবে পরিচিত 'ইলাম প্রদেশ' বর্তমানে হাজার হাজার দেশি ও বিদেশি তীর্থযাত্রীকে আতিথ্য প্রদান করছে।
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আরবাইন তীর্থযাত্রা শুরু হওয়া এবং দেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত দিয়ে তীর্থযাত্রীদের ব্যাপক সমাগমের সাথে সাথে, ইরাকের পবিত্র মাজারগুলোর পথে অন্যতম প্রধান রুট হিসেবে পরিচিত 'ইলাম প্রদেশ' বর্তমানে হাজার হাজার দেশি ও বিদেশি তীর্থযাত্রীকে আতিথ্য প্রদান করছে। এই প্রেক্ষাপটে, 'মোহেব্বান-এ আমিরুল মুমিনিন'-এর 'মাওকিব' (তীর্থযাত্রী সেবা কেন্দ্র) 'ইসলামি বিপ্লবের মোস্তাজাফান ফাউন্ডেশন'-এর সহযোগিতায় ১৭ জুলাই থেকে ৬ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত আরবাইন তীর্থযাত্রীদের জন্য দিন-রাত সেবা প্রদান করছে; যার মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা, আবাসন, খাবার, স্বাস্থ্যবিধি ও চিকিৎসা সেবা, ব্যাংকিং সুবিধা এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম।
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