হামাসের পাল্টা হামলায় বহু ইসরায়েলি সেনা হতাহত!

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার খান ইউনিসে হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জেদিন আল-কাসসাম ব্রিগেডের হামলায় বেশ কয়েকজন ইসরাইলি সেনা হতাহত হয়েছেন।
অন্যদিকে সিরিয়ার গোলান মালভূমিতে বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে ৭ ইসরায়েলি সেনা আহত হয়েছেন। খবর বার্তা সংস্থা মেহের ও টাইমস অব ইসরায়েলের।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জেদিন আল-কাসসাম ব্রিগেড দাবি করেছে, গাজার খান ইউনিসে তাদের যোদ্ধারা পাল্টা হামলায় একাধিক ইসরাইলি সেনাকে হত্যা করেছে।
এক বিবৃতিতে আল-কাসসাম জানায়, তারা বুধবার খান ইউনিসের কাছে অ্যান্টি-পারসোনেল শেল ব্যবহার করে কয়েকজন ইসরাইলি সেনাকে হত্যা করেছে।
এছাড়াও প্রেসটিভি সূত্রে জানা গেছে, কাসসাম ব্রিগেডের স্নাইপার বাহিনী দক্ষিণ গাজায় এক অভিযানে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর একটি মারকাভা ট্যাংকের চালককে হত্যা করেছে।
টাইমস অব ইসরাইল জানিয়েছে, ইসরাইলি সেনাবাহিনী এই হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করলেও দাবি করেছে, তাদের বাহিনী আক্রমণটি প্রতিহত করেছে।
ইসরাইলি সেনাদের তথ্যমতে, বুধবার সকালে অন্তত ১৮ জন সশস্ত্র ফিলিস্তিনি যোদ্ধা দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে একটি সেনা শিবিরে হামলা চালায়।
এ ঘটনায় তিনজন ইসরাইলি সেনা আহত হয়, যার মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানানো হয়েছে।
অন্যদিকে, অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডভিত্তিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সিরিয়ার জাবাল শেখ এলাকায় ইসরায়েলি সেনাদের অভিযানের সময় এক বিস্ফোরণের ঘটনায় ৭ জন দখলদার সেনা আহত হয়েছেন।
ইয়েমেনভিত্তিক আল-মাসিরাহ টিভি ইসরায়েলি গণমাধ্যমের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, সিরীয় সেনাবাহিনীর ফেলে যাওয়া একটি পুরনো বোমা নিষ্ক্রিয় করার সময় সেটি বিস্ফোরিত হয়। এতে সাতজন ইসরায়েলি সেনা আহত হন।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, আহতদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সব আহত সেনাকে দ্রুত সাফেদের জিভ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা ঘটনার তদন্ত করছে এবং ওই এলাকায় মোতায়েন সেনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটল, যখন গোলান মালভূমি অঞ্চলে উত্তেজনা বিরাজ করছে।
উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর থেকে গোলান মালভূমি দখল করে রেখেছে ইসরায়েল। যদিও সিরিয়া এখনো একে নিজেদের ভূখণ্ড হিসেবে দাবি করে।
