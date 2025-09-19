  1. Home
গাজায় ইসরাইলি হামলায় আরও ৭৯ ফিলিস্তিনির প্রাণ গেল

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৭:৫১
News ID: 1728750
গাজায় ইসরাইলি হামলায় আরও ৭৯ ফিলিস্তিনির প্রাণ গেল

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরাইলি হামলায় অন্তত ৭৯ জন নিহত হয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। 

মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে ৭৯ টি মরদেহ আনা হয়েছে এবং আহত হয়েছেন ২২৮ জন।  এর ফলে ইসরাইলি আগ্রাসনে আহতের সংখ্যা ১ লাখ ৬৫ হাজার ৯২৫ জনে দাঁড়িয়েছে। 

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘অনেক মৃতদেহ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে ও রাস্তায় পড়ে আছে কিন্তু উদ্ধারকারীরা সেখানে পৌঁছাতে পারছে না।’

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় মানবিক সহায়তা সংগ্রহের চেষ্টার সময় ইসরাইলি সেনাদের গুলিতে ৮ জন নিহত এবং আহত হয়েছেন ৩৩ জনেরও বেশি।  গত ২৭ মে থেকে এখন পর্যন্ত ত্রাণ নিতে গিয়ে ইসরাইলি হামলায় ২ হাজার ৫১৩ জন নিহত এবং ১৮ হাজার ৪১৪ জনের বেশি আহত হয়েছেন।

এছাড়া, গত ২৪ ঘণ্টায় শিশুসহ আরও চারজন ফিলিস্তিনি অপুষ্টি ও অনাহারে মারা গেছেন। এর ফলে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ৪৩৫ জনে।  এদের মধ্যে ১৪৭টি শিশু। 

গত ২ মার্চ থেকে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ গাজার সব সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করে দিয়েছে।  এর ফলে উপত্যকাটির ২৪ লাখেরও বেশি মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছে। 

খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি) জানিয়েছে, গাজার উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এবং সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ এটি মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের দেইর আল-বালাহ এবং খান ইউনিসে ছড়িয়ে পড়বে।

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার গাজায় সামরিক অভিযান বন্ধের জন্য ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে আহ্বান জানিয়েছে। ইতোমধ্যে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে (আইসিজে) ইসরাইলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

