দুই জিহাদি গোষ্ঠীর সংঘর্ষে নিহত অন্তত ২০০।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লেক চাদের কাছের ডোগন চিকু এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ চলছিল।
মতাদর্শগত বিভেদের কারণে তাদের মধ্যে এই রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হয় বলে ধারণা করছে স্থানীয় প্রশাসন।
নাইজেরিয়ার সেনাবাহিনীকে সহায়তাকারী স্থানীয় মিলিশিয়া সদস্য বাবাকুরা কোলা বলেন, “আমাদের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, প্রায় ২০০ জন বোকো হারাম যোদ্ধা এই সংঘর্ষে নিহত হয়েছে।”
অন্যদিকে বোকো হারামের এক সাবেক সদস্য, যিনি বর্তমানে সহিংসতা পরিহার করে জিহাদি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন, দাবি করেছেন সংঘর্ষে প্রায় ২০০ জন আইএসডব্লিউএপি সদস্য নিহত হয়েছে এবং তাদের কিছু অস্ত্রও জব্দ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, বোকো হারাম তাদের চার সদস্যকে হারিয়েছে।
নিজেকে ‘সাদিকু’ হিসেবে পরিচয় দেওয়া ওই ব্যক্তি বলেন, “এটি দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষ। উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে।”
নাইজেরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সংঘর্ষ পরবর্তী পরিস্থিতি তারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁর ভাষায়, “এ ঘটনায় অন্তত ১৫০ জনের বেশি নিহত হয়েছে বলে ধারণা করছি। ২০১৬ সালে মতাদর্শগত বিভেদের পর থেকে দুই গোষ্ঠী লেক চাদ অঞ্চলে বারবার সংঘর্ষে জড়াচ্ছে।”
Your Comment