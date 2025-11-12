অমীয় বাণী-বুধবারের দোয়া।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রত্যেকদিন পাঠ করার জন্য বিশেষ দোয়া ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে: মা ফাতেমা (সা.আ.) থেকে বর্ণিত বুধবারে পাঠ করার দোয়া নিম্নরুপ:
اللّهُمَّ احرُسنا بِعَینِک الَّتی لا تَنامُ، و رُکنِک الَّذی لا یرامُ، و بِأَسمائِک العِظامِ، و صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِهِ،
وَاحفَظ عَلَینا ما لَو حَفِظَهُ غَیرُک ضاعَ، وَاستُر عَلَینا ما لَو سَتَرهُ غَیرُک شاعَ، وَاجعَل کلَّ ذلِک لَنا مِطواعاً، إنَّک سَمیعُ الدُّعاءِ قَریبٌ مُجیبٌ .
হে আল্লাহ! তোমার ঐ দৃষ্টি দিয়ে যা কখনই ঘুমায় না, তোমার এমন স্তম্ভ দিয়ে যা কখনই বাঁকা হয় না এবং তোমার মহান নাম দিয়ে আমাদের রক্ষা করো, এবং (হযরত) মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাযিল করো।
আর আমাদের জন্য সে সমস্ত কিছু সংরক্ষণ করো যা অন্যরা সংরক্ষণ করলে ধংস হয়ে যায়, আর আমাদের জন্য এমন কিছু গোপন করো যা অন্যরা গোপন করলে প্রকাশিত হয়ে যেত, আর এ সমস্ত কিছু আমাদের আনুগত্যের কারণ করে দাও, কারণ তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী, নিকটবর্তী এবং উত্তরদাতা।
