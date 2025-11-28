পোপ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিশ্বের ক্যাথলিকদের নেতা পোপ লিও চতুর্দশ তুরস্কে তার প্রথম বিদেশ সফরে সতর্ক করে বলেছেন যে বিশ্ব "অভূতপূর্ব মাত্রার সহিংসতা ও সংঘাত" অনুভব করছে এবং একটি "আঞ্চলিক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ" চলছে।
ক্যাথলিকদের নেতা বলেন, মানবতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ন্যায়বিচার ও শান্তি মেনে চলার সিদ্ধান্তের উপর।
ভ্যাটিকানের ইতিহাসে প্রথম আমেরিকান পোপ পোপ লিও আঙ্কারায় তার ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন যে "ন্যায়বিচার ও শান্তিকে পদদলিত করে এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং পছন্দ" বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিস্বরূপ। তিনি বলেন, বিদ্যমান অনেক উত্তেজনা বিশ্বশক্তির "অর্থনৈতিক ও সামরিক কৌশল" থেকে উদ্ভূত, যা সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধিতে ইন্ধন জুগিয়েছে।
তিনি তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগানের সাথে এক বৈঠকে জোর দিয়ে বলেন যে বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার প্রবণতার কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়, তিনি বলেন, "মানবতার ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।"
এরদোগান, পাল্টা ফিলিস্তিনের বিষয়ে পোপের "সুনির্দিষ্ট অবস্থান" কে স্বাগত জানিয়েছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে এই সফর উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করবে; পোপ লিও তার ভ্রমণপথ অনুসারে, তুরস্কের পরে লেবানন সফরের কথা রয়েছে।
