কোম নগরীর আল-বাসিরাহ আফ্রিকান ইনস্টিটিউট কর্তৃক ফাতেমী দিবসের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর প্রতি জ্ঞানগর্ভ ও ভক্তিতে ভরা পরিবেশে পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত, যিয়ারত পাঠ এবং অর্থপূর্ণ বক্তৃতার মাধ্যমে এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।
এই অনুষ্ঠানে, আফ্রিকান মুবাল্লিগ হুজ্জাতুল ইসলাম শেখ আব্দুলহাদী ঈসা রেচিফা প্রথমে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাতের শুরু এবং নবীজি যে সমস্ত কষ্ট ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সে সম্পর্কে কথা বলেন।
তারপর শেখ আব্দুলহাদী জাতির জন্য নবী (সা.), আল্লাহ প্রদত্ত রহমত ছিলেন সে কথা উল্লেখ করেন এবং "জাহান্নাম থেকে মুক্তি" পাওয়াকে এই রহমতগুলির একটি বলে মনে করেন; যেমনটি সর্বশক্তিমান আল্লাহ সূরা আল-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন: "... তোমরা আগুনে প্রবেশের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের তা থেকে রক্ষা করেছেন..."।
এরপর তিনি ঐতিহাসিক উৎসের উল্লেখ করেন এবং আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.) ও হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর ঘরে আক্রমণের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন; এমন একটি ঘর যেখানে এমনকি আল্লাহর নবীও (সা.) অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতেন না।
শেখ আব্দুলহাদী স্মরণ করেন কিভাবে একদল লোক এই ঘরে প্রবেশ করার চেষ্টায় ইসলামের মহান নারী হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর উপর অত্যাচার করেছিল; এমন এক অত্যাচার যা শেষ পর্যন্ত তাঁর পবিত্র পার্শ্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাঁর পাঁজর ভেঙে যায় এবং মোহসেন তাঁর গর্ভের সন্তানের মূত্য ঘটায় এবং হযরত যাহরা (সা.আ.) কে শাহাদাতের দিকে ঠেলে দেয়।
উল্লেখ্য, কোমের আল-বাসিরা আফ্রিকা ইনস্টিটিউট গত মাস থেকে ফাতেমী দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজন শুরু করেছে। প্রথম অধিবেশনে, আফ্রিকার ইসলামিক আন্দোলনের প্রধান শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির স্ত্রী মিসেস জিনাত আল-দিন ইব্রাহিম একটি বক্তৃতা দেন।
পবিত্র কোম নগরীতে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকীতে আফ্রিকার ইসলামী আন্দোলনের অস্থায়ী কক্ষ এবং প্রদর্শনী+ছবিসহ।
নাইজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে একটি শোভাযাত্রা এবং প্রদর্শনীও আল-কুদস মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা এই সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর কার্যক্রম শেষ করে।
