রাফার প্রতিরোধ এবং ফিলিস্তিনি শক্তির নতুন সমীকরণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নতুন কৌশলগত শক্তি সচেতনতা পুনর্গঠন করতে এবং শত্রুর প্রত্যাশাগুলিকে গুরুতরভাবে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে, কারণ রাফায় প্রতিরোধ বাহিনীর দৃঢ়তা এবং অপারেশনাল বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ করেছে যে এই ইচ্ছাশক্তিই ক্ষেত্রের পরিবর্তন আনতে পারে যা শত্রুর গণনাকে বদলে দেবে।
ফিলিস্তিনি বিশেষজ্ঞ আরও বলেন, "রাফাহ-এর যোদ্ধারা ইচ্ছার যুদ্ধের একটি বিরল উদাহরণ উপস্থাপন করেছে, কারণ তাদের সুড়ঙ্গগুলি প্রতিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে গাজা ধ্বংস করার শত্রুর প্রচেষ্টা কেবল একটি সামরিক বিভ্রম এবং প্রতিরোধের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি তাদের নেই।"
আল-শাকরা জোর দিয়ে বলেন যে প্রতিরোধ বাহিনীর প্রতিরোধ কেবল একটি কৌশলগত ঘটনা নয়, বরং একটি কৌশলগত বার্তা ছিল যে প্রতিরোধ এখনও তার যুদ্ধ ক্ষমতা রক্ষা করতে পারে এবং জনপ্রিয় ও নৈতিক প্রতিরোধের সমীকরণ পুনর্নির্মাণ করতে পারে।
তিনি জোর দিয়ে শেষ করেন যে গাজার ফিলিস্তিনি জনগণের কিংবদন্তিতুল্য ধৈর্য এবং প্রতিরোধ বাহিনীর প্রচেষ্টা আবারও প্রমাণ করে যে দখলদাররা একটি অজেয় সমাজের মুখোমুখি এবং ফিলিস্তিনি পক্ষের এখনও লড়াই করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা রয়েছে।
