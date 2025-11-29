ব্রিটিশ গণপরিবহনে মুসলিম নারীদের চরম নিরাপত্তাহীনতা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ব্রিটেনের মুসলিম রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত এই সমীক্ষা অনুসারে, মুসলিম নারীরা যুক্তরাজ্যের অন্যান্য নারীদের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি অনিরাপদ বোধ করেন।
৯ থেকে ২০ নভেম্বর, ২০২৫ সালের মধ্যে দেশজুড়ে ১,১৫৫ জন মুসলিমের উপর পরিচালিত একটি জরিপের উপর ভিত্তি করে এই গবেষণাটি দেখা গেছে যে ৪৫.৩% মুসলিম মহিলা গণপরিবহন ব্যবহার করার সময় অনিরাপদ বোধ করেন এবং তাদের মধ্যে ৩৪.৩% সরাসরি ইসলামোফোবিক বা বর্ণবাদী হয়রানির শিকার হয়েছেন।
গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে রাজনৈতিক অনুষ্ঠান বা অতি-ডানপন্থী কার্যকলাপের সময়, ৯৬% এরও বেশি মুসলিম মহিলা আরও বেশি অনিরাপদ বোধ করেন এবং ৯০% এরও বেশি তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা পরিবর্তন করেন। এর ফলে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান এবং পুলিশের উপর মুসলিম মহিলাদের আস্থা কমে গেছে, যার ফলে এই ধরণের হয়রানি "প্রায় শাস্তি ছাড়াই" অব্যাহত রয়েছে।
এই পরিসংখ্যান অনুসরণ করে, ব্রিটিশ ইসলামী প্রতিষ্ঠান এবং সমিতিগুলি পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পুলিশ এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে গণপরিবহন নেটওয়ার্কে মুসলিম মহিলাদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কর্মীদের জন্য ইসলামফোবিয়া বিরোধী প্রশিক্ষণ এবং হস্তক্ষেপ বাধ্যতামূলক করার আহ্বান জানিয়েছে।
এটি লক্ষণীয় যে মহিলাদের জন্য বিশেষ গাড়ি চালু করার জন্য একটি নতুন প্রচারণা সম্প্রতি ১৩,০০০ এরও বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে।
৩০শে সেপ্টেম্বর চালু হওয়া এই আবেদনটি ২১ বছর বয়সী ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ছাত্রী ক্যামিল ব্রাউন তৈরি করেছিলেন এবং ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট পুলিশের একটি প্রতিবেদনের পর এটি প্রকাশিত হয়েছে যেখানে দেখা গেছে যে দেশের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি নারী গণপরিবহনে অন্তত একবার হয়রানির শিকার হয়েছেন।
