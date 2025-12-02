ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই সংঘাতের একমাত্র সমাধান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তুরস্ক থেকে লেবানন যাওয়ার পথে বিমানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এই মন্তব্য করেছেন তিনি।
স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতি ভ্যাটিকানের অবস্থান পুনরায় উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, ‘‘আমরা সবাই জানি, এই মুহূর্তে ইসরায়েল এখনও সেই সমাধানটি মেনে নেয়নি। তবে আমরা এটিকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে দেখি।’’
ইতালীয় ভাষায় দেওয়া বক্তব্যে পোপ লিও বলেন, ‘‘আমরা ইসরায়েলেরও বন্ধু এবং দুই পক্ষের মাঝে ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য আমরা মধ্যস্থতার ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছি।’’
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ নানা পক্ষ ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দিলেও তিনি এর বিরোধিতা করছেন।
তুরস্ক সফর কেন্দ্র করে আট মিনিটের এই সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলন মূলত তুরস্ক ভ্রমণ নিয়েই ছিল। গত মে মাসে ১৪০ কোটি সদস্যের ক্যাথলিক চার্চের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর এটিই ছিল তার প্রথম বিদেশ সফর।
পোপ বলেছেন, তুরস্কে তিনি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানের সঙ্গে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও আলোচনা করেছেন। দুই যুদ্ধের সমাপ্তিতে তুরস্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
তুরস্ক সফরের সময় তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে রক্তক্ষয়ী সংঘাত মানবজাতির ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলছে। ধর্মের নামে সহিংসতার নিন্দা জানান তিনি।
সাধারণত কূটনৈতিক ভাষায় কথা বললেও চলতি বছরের শুরুর দিকে গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের সমালোচনা করেন পোপ লিও। মুসলিমপ্রধান দেশ তুরস্কে বিশ্বব্যাপী ২৬ কোটি অর্থোডক্স খ্রিস্টানের আধ্যাত্মিক নেতা প্যাট্রিয়ার্ক বারথোলোমিউও বসবাস করেন।
