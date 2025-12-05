  1. Home
আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস/গাজার ৬ হাজার অঙ্গহীন ব্যক্তির জরুরি পুনর্বাসন প্রয়োজন।

৫ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৪:৩০
ইসরায়েলি গণহত্যার যুদ্ধে ফিলিস্তিনের গাজায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারানো মোট ৬ হাজার মানুষের জরুরি ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের প্রয়োজন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হাজার হাজার আহত বেসামরিক নাগরিক এবং তাদের পরিবার গভীর মানবিক যন্ত্রণা ভোগ করছে। টেকসই শারীরিক পুনর্বাসনের পাশাপাশি মানসিক ও সামাজিক সহায়তা পরিষেবা প্রয়োজন।

সমস্ত অঙ্গচ্ছেদের ঘটনার ২৫ শতাংশই এমন শিশু, যারা এখন অল্প বয়সে স্থায়ী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন।

গত সেপ্টেম্বরে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা (UNRWA)-এর প্রধান ফিলিপ লাজ্জারিনি বলেছিলেন, ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় বিশ্বজুড়ে মাথাপিছু সর্বাধিক সংখ্যক শিশু অঙ্গহীনতার শিকার হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১১ অক্টোবর থেকে গাজায় মার্কিন মধ্যস্ততায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি গণহত্যার যুদ্ধ অঞ্চলজুড়ে নিহতের সবশেষ সংখ্যা ৭০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। একই সময়ে ১ লাখ ৭০ হাজারের বেশি বেশি মানুষ আহত হয়েছে। অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন।

চলতি বছরের শুরুতেও একটি যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে ইসরায়েল গত ২৭ মে থেকে গাজায় পৃথক সাহায্য বিতরণ উদ্যোগ শুরু করে। এই পদক্ষেপের পর অঞ্চলটিতে দুর্ভিক্ষ প্রকট হয়ে উঠেছিল। ইসরায়েলি বাহিনী খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রের কাছে জড়ো হওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপরও গুলি চালিয়ে যায়। এর ফলে শত শত মানুষ নিহত হয়। সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষে শিশুসহ বহু মানুষের মৃত্যু হয়।

