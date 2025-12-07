ইরান: যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের সেনাবাহিনীর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের প্রধান জেনারেল আহমদ রেজা পুরদাস্তান জানিয়েছেন, দেশের সশস্ত্র বাহিনী সর্বোচ্চ সক্ষমতা নিয়ে যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত।
এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘ট্রু-প্রমিজ ৩ অপারেশন’-এর সফল বাস্তবায়নের পর শত্রুর কৌশল ভেঙে পড়ে এবং ইরানের প্রস্তুত শক্তি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
তিনি বলেন, ইরান যখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনায় ব্যস্ত ছিল, ঠিক সেই সময় আমেরিকার দিকনির্দেশনা ও সমর্থনে ইসরায়েল ১২ দিনের বর্বর ও কাপুরুষোচিত হামলা চালায় ইরানের ভূখণ্ডে।
জেনারেল পুরদাস্তান আরও জানান, শত্রুর হুমকি ইরান খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ সক্ষমতা তৈরি করে রেখেছে।
