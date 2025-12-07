  1. Home
ইরান: যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

৭ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৫:৪৪
News ID: 1758730
ইরানের সেনাবাহিনীর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের প্রধান জেনারেল আহমদ রেজা পুরদাস্তান জানিয়েছেন, দেশের সশস্ত্র বাহিনী সর্বোচ্চ সক্ষমতা নিয়ে যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের সেনাবাহিনীর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের প্রধান জেনারেল আহমদ রেজা পুরদাস্তান জানিয়েছেন, দেশের সশস্ত্র বাহিনী সর্বোচ্চ সক্ষমতা নিয়ে যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘ট্রু-প্রমিজ ৩ অপারেশন’-এর সফল বাস্তবায়নের পর শত্রুর কৌশল ভেঙে পড়ে এবং ইরানের প্রস্তুত শক্তি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তিনি বলেন, ইরান যখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনায় ব্যস্ত ছিল, ঠিক সেই সময় আমেরিকার দিকনির্দেশনা ও সমর্থনে ইসরায়েল ১২ দিনের বর্বর ও কাপুরুষোচিত হামলা চালায় ইরানের ভূখণ্ডে।

জেনারেল পুরদাস্তান আরও জানান, শত্রুর হুমকি ইরান খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ সক্ষমতা তৈরি করে রেখেছে।

