কাসসাম ব্রিগেডস: দখলদারিত্ব মোকাবেলায় রায়েদ সাদের পথ আরও শক্তিশালীভাবে অব্যাহত থাকবে।

১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০২:২৬
শহীদ ইজ্জউদ্দিন আল-কাসসাম ব্রিগেডস গর্বের সাথে তাদের আরেকজন মহান ব্যক্তি এবং শহীদ মুজাহিদ সামরিক কাউন্সিলের অন্যতম কমান্ডার, তাদের সামরিক শিল্প বিভাগের কমান্ডার রায়েদ সাঈদ সাদ (আবু মুয়ায) কে সম্মানের সাথে বিদায় জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইহুদিবাদী শত্রুরা সমস্ত লাল রেখা অতিক্রম করেছে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের নেতা ও শিশুদের হত্যা করে এবং গাজা উপত্যকার বিভিন্ন অংশে ফিলিস্তিনি জনগণের উপর ক্রমাগত আগ্রাসন চালিয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

ফিলিস্তিনি জনগণ, প্রতিরোধ বাহিনী এবং এর নেতাদের বিরুদ্ধে এই বিপজ্জনক এবং বারবার আগ্রাসনের জন্য ট্রাম্প এবং মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলিকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং দখলদারদের আগ্রাসনের প্রতি সাড়া দেওয়ার এবং সকল উপায়ে আত্মরক্ষার অধিকার উপভোগ করার অধিকার আমাদের সংরক্ষিত।

কাসসাম কমান্ড শহীদ আবু মুয়াজের মিশনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য একজন নতুন কমান্ডার নিযুক্ত করেছে, এবং জোর দিয়ে বলেছে যে তাদের জিহাদের পথ কখনও থামবে না এবং নেতাদের হত্যা কখনও এই পথ অব্যাহত রাখার আমাদের দৃঢ় সংকল্পকে হ্রাস করবে না, বরং তাদের রক্ত ​​দিয়ে আঁকা পথ অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের শক্তি এবং অধ্যবসায় বৃদ্ধি করবে।

এটিই ছিল মহান ফিলিস্তিনি জনগণ এবং হামাস আন্দোলনের অবিচল পথ, যারা আজ ফিলিস্তিন, আল-আকসা মসজিদ এবং জাতির প্রতিরক্ষা এবং এর ন্যায্য উদ্দেশ্যের জন্য আল্লাহন পথে জিহাদ এবং ত্যাগের ৩৮ বছর পূর্ণ করেছে, এবং আল্লাহ তাদের সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষক।

