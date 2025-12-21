হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের আল-মুস্তফা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিনিধি অফিস এবং বাংলাদেশ শিয়া উলামা পরিষদ-এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় “হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর মহান ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের বিভিন্ন দিক” শীর্ষক একটি মূল্যবান আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এ সম্মেলনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত জনাব জালাল রহিমি জাহানআবাদি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইরান সাংস্কৃতিক কাউন্সেলর জনাব সাইয়্যেদ রেযা মির মোহাম্মাদি, প্রফেসর গোলাম গাউস আল- কাদেরী এবং ড. মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস — যারা বক্তৃতা প্রদান করেন।
ইরানের আল-মুস্তফা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিনিধি হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন মাশায়েখি সভার সভাপতিত্ব এবং ড. আনোয়ারুল কবির সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
গত রবিবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ঢাকার কোবি নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট হলরুমে অনুষ্ঠিত এই সভায় দুই শতাধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।
