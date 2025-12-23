পাকিস্তান: ভারত বাংলাদেশের দিকে তাকালে পাকিস্তানের মিসাইল জবাব দেবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ভারতের নাম সরাসরি না বললেও এরপর সাঈদ উসমানি ‘ব্রাক্ষ্মণ রাষ্ট্র’কে উদ্দেশ করে বলেছেন, ‘যদি কেউ বাংলাদেশের ওপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করে বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ করে, তাহলে পাকিস্তানের সচেতন জনতা আপনাদের পাশে থাকবে।
কামরান সাঈদ উসমানি: আমি এখন ব্রাক্ষণ রাষ্ট্রকে পরিষ্কার বলে দিতে চাই, যদি কেউ বাংলাদেশের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকায়, তাহলে পাকিস্তানের মানুষ, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আর আমাদের মিসাইল কিন্তু আপনাদের থেকে খুব বেশি দূরে না।’
ভিডিওবার্তায় ওসমান হাদির বাংলাদেশকে কারও অধীনে দেখতে না চাওয়ার ইচ্ছার কথা বর্ণনা করেছেন সাঈদ উসমানি। এরপর বলেছেন, ‘কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হলো যখনই কোনো তরুণ মুসলিম সামনে এগিয়ে আসে, জনপ্রিয় আওয়াজ হয়ে ওঠে, তাকে চাপিয়ে রাখা হয়।
এই ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে দেয় না, যাতে তাদের রক্ত শুষে নিতে পারে। সেটা বাংলাদেশে পানি বন্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে হোক কিংবা কোনো গণ্ডগোল লাগিয়ে মুসলিমের সঙ্গে মুসলিমের লড়াই বাঁধিয়ে দিয়ে।
কিন্তু এখন মুসলিম তরুণরা তাদের এই ষড়যন্ত্র খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছে। এখন বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের প্রতিটি বাচ্চাই ওসমান হাদি। ওসমান হাদিকে মেরে ফেলা হয়েছে, কিন্তু তার চিন্তাকে মেরে ফেলা যায়নি।’
এরপর বাংলাদেশকে নিয়ে সাঈদ উসমানি বলেছেন, ‘আজ বাংলাদেশের মানুষ ভারতের আজাদারি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি বাংলাদেশে আমার ভাই-বোনদের বলতে চাই, আমরা আপনাদের পাশে আছি। পাকিস্তান, পাকিস্তানের মানুষ আর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আপনাদের সঙ্গে আছে।’
Your Comment