মায়ানমারে নারীদের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের আয়োজন; সতীত্ব এবং সৎ জীবন প্রচারের জন্য একটি কার্যকর মডেল উপস্থাপন করা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মায়ানমারের রেঙ্গুনে শিয়া মহিলাদের জন্য একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভাটির মূল লক্ষ্য ছিল নারীদের ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং পরিবার ও সমাজে তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করা।
এই সভাটির কেন্দ্রবিন্দু ছিল পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং আহলে বাইত (আ.)-এর জীবনী এবং এটি পরিবারকে শক্তিশালীকরণ ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে নারীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের একটি উপযুক্ত সুযোগ প্রদান করে।
এই সভার অংশগ্রহণকারীরা নারীদের বৌদ্ধিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক অগ্রগতিতে এটিকে অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে মায়ানমারে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক সভা আয়োজন নারীর অধিকার প্রচার, পারিবারিক মূল্যবোধ জোরদার এবং সামাজিক সংহতি ও সম্প্রীতি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
এই সভাটি কেবল নারীদের ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগই প্রদান করেনি, বরং অভিজ্ঞতা বিনিময়, সামাজিক দক্ষতা উন্নত করার এবং ইসলামী সমাজে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য নারীদের উৎসাহিত করার জন্য একটি উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মও প্রদান করে।
Your Comment