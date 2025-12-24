  1. Home
প্রতিরোধ অবিচল থাকবে/পরাজিত করা যাবে না।

২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০০:০৪
News ID: 1765851
হামাস "আল-আকসা তুফান" যুদ্ধের দ্বিতীয় বিবরণ প্রকাশ করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাস "আল-আকসা ঝড়" যুদ্ধের দ্বিতীয় বিবরণ আরবি এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশ করেছে, যার শিরোনাম "আমাদের আখ্যান: আল-আকসা তুফান - মুক্তির জন্য দুই বছরের অধ্যবসায় এবং ইচ্ছা"।

হামাস তাদের ওয়েবসাইটে ঘোষণা করেছে: "আল-আকসায় হামলা কেবল একটি সামরিক ঘটনা ছিল না, বরং একটি মুক্ত চেতনার গৌরবময় জন্ম এবং উত্থানের একটি মুহূর্ত ছিল যেখানে কোনও প্রতারণা বা জালিয়াতি নেই।"

হামাস আরও বলেছে: "দুই বছরের গণহত্যা এবং অধ্যবসায়ের পর, আমাদের আখ্যানটি স্ফটিকের মতো স্পষ্ট: এমন একটি জনগণ যাদের মুছে ফেলা যাবে না, এমন একটি প্রতিরোধ যা স্থায়ী এবং পরাজিত করা যাবে না, এবং এমন একটি স্মৃতি যা ভোলা যাবে না।"

হামাস উল্লেখ করেছে যে "জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র এবং শরণার্থীদের তাদের ভূমিতে প্রত্যাবর্তন কোন স্বপ্ন নয়, বরং সমস্ত আন্তর্জাতিক এবং মানবিক সম্মেলন দ্বারা স্বীকৃত একটি লক্ষ্য এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী এবং নতি স্বীকার না করা জনগণের দ্বারা প্রয়োগ করা একটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক অধিকার।"

হামাস ঘোষণা করেছে যে এই বিষয়টি আটটি অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে:

প্রথম অধ্যায়: উদ্দেশ্য এবং প্রেক্ষাপট।

দ্বিতীয় অধ্যায়: গৌরবময় উত্তরণ দিবস (৭ অক্টোবর, ২০২৩)

তৃতীয় অধ্যায়: ৭ অক্টোবরের হামলার পর্যালোচনা - সত্য আবিষ্কারের জন্য একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া

চতুর্থ অধ্যায়: গাজা যুদ্ধের অগ্রগতি

অধ্যায় ৫: আগ্রাসন বন্ধে হামাসের প্রচেষ্টা এবং ট্রাম্প পরিকল্পনা।

অধ্যায় ৬: আল-আকসা ঝড়ের অর্জন। অধ্যায় ৭: হামাসকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না

অধ্যায় ৮: অগ্রাধিকার।

