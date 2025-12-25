সীমান্তে সতর্ক ইরান/সেনাপ্রধানের হুঁশিয়ারি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের সীমান্তবর্তী এলাকায় সেনা ইউনিট পরিদর্শনকালে তিনি এ কথা বলেন। পরিদর্শনের সময় জেনারেল হাতামি সেনাদের প্রস্তুতি, অপারেশনাল সক্ষমতা ও যুদ্ধসজ্জা পর্যালোচনা করেন।
মেজর জেনারেল আমির জানান, সীমান্তে মোতায়েন করা বাহিনীর মনোবল খুবই উচ্চ। ইসরাইলি শাসনের চাপিয়ে দেওয়া ১২ দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে অস্ত্র, সরঞ্জাম ও লজিস্টিক সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা হয়েছে।
সেনাপ্রধান বলেন, ইরানের সশস্ত্র বাহিনী সমমুখী ও অসমমুখী উভয় ধরনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি জোরদার করছে। শত্রুপক্ষের প্রতিটি নড়াচড়া নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। কোনো ধরনের অপচেষ্টার জবাব কঠোরভাবে দেব।’
