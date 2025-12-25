ইরান: চিকিৎসা সরঞ্জাম জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া দ্রুততর করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): চিকিৎসা সরঞ্জাম শিল্পে কর্মরত এই জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানটি ৭ থেকে ২২ মিনিটের মধ্যে জীবাণুমুক্তকরণে সক্ষম ফ্ল্যাশ অটোক্লেভ উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় ব্যবস্থাপক সেপেহর রেযায়ী ইরানের চিকিৎসা সরঞ্জাম শিল্পে এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, ইরানে অটোক্লেভ সরবরাহকারী প্রথম দিককার প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি হিসেবে এই কোম্পানি জটিল এই প্রযুক্তিকে দেশীয়করণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় রোধ এবং চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোর চাহিদা পূরণে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে।
তিনি জানান, এই প্রতিষ্ঠানের উন্নত পণ্যটি গবেষণা ও উন্নয়নের ধাপ অতিক্রম করে এখন গণউৎপাদনে পৌঁছেছে।
তিনি আরও বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ সাফল্য হলো ফ্ল্যাশ অটোক্লেভ প্রযুক্তি আয়ত্ত করা। যেখানে সাধারণ অটোক্লেভে প্রায় এক ঘণ্টা এবং উন্নত বিদেশি মডেলগুলোতেও কমপক্ষে ১২ মিনিট সময় লাগে, সেখানে ইরানি বিশেষজ্ঞরা এই সময় কমিয়ে ৭ মিনিটে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন—যা বৈশ্বিক পর্যায়ে একটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ড হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
রেযায়ী হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় এই যন্ত্রের উচ্চগতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, ফ্ল্যাশ অটোক্লেভ ব্যবহারের ফলে হাসপাতালের শয্যায় অবস্থানের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। অস্ত্রোপচারের সময় যদি কোনো যন্ত্র দূষিত হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় রোগীকে রিকভারি বিভাগে অপেক্ষা করানো বা অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পরিবর্তে খুব অল্প সময়ে যন্ত্র জীবাণুমুক্ত করে অস্ত্রোপচার চালিয়ে যাওয়া সম্ভব।
এই জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় ব্যবস্থাপক জানান, এটি ইরানে ফ্ল্যাশ অটোক্লেভের প্রথম উৎপাদক এবং এখন পর্যন্ত সারা দেশের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বড় হাসপাতালগুলোতে প্রায় ৩৫ হাজার ডিভাইস স্থাপন ও ব্যবহার শুরু হয়েছে।
