ফিলিস্তিনকে সমর্থন করা একটি মানবিক অবস্থান, কেবল ধর্মীয় বিষয় নয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক শৃঙ্গ অন্নপূর্ণায় আরোহণকারী প্রথম মরক্কোর নারী এবং একজন মরক্কোর পর্বতারোহী বোশরা বিবানৌ জোর দিয়ে বলেন যে ফিলিস্তিনিদের প্রতি তার সমর্থন সর্বোপরি মানুষের বিশ্বাসের উপর নিহিত।
"মাগরেব" পডকাস্টের সাথে এক সাক্ষাৎকারে, বিবানৌ বলেন: "তার কাছে, ফিলিস্তিনকে সমর্থন করা কেবল একটি ধর্মীয় অবস্থান নয়, বরং সত্য, ভূমি এবং স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত।"
ফিলিস্তিন কেবল একটি ইসলামী সমস্যা নয় বলে জোর দিয়ে তিনি আরও বলেন: "এই মামলার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী এবং ব্যাপক অবস্থান প্রয়োজন এবং এটি কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, কারণ এটি মানবিক এবং ন্যায়বিচার-সন্ধানের নীতির সাথে সম্পর্কিত।"
