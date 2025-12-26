  1. Home
পাকিস্তানি ধর্মগুরুরা হামাসকে নিরস্ত্র করার জন্য গাজায় সেনা পাঠাতে স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন।

২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৬:৪৫
পাকিস্তানি ধর্মগুরুরা হামাসকে নিরস্ত্র করার জন্য গাজায় সেনা পাঠাতে স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন।

দেশটির একদল ধর্মীয় নেতা একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করে ইসলামাবাদ সরকারকে হামাস আন্দোলনকে নিরস্ত্র করার জন্য গাজায় সেনা পাঠানোর যেকোনো পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): করাচিতে অনুষ্ঠিত এই সভায় পাকিস্তানের বিশিষ্ট সুন্নি ও শিয়া ধর্মগুরুদের একটি বিশাল সমাবেশ একটি বিবৃতি জারি করে, যেখানে বলা হয় যে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে ফিলিস্তিনের মুক্তির প্রতি সমর্থন জানাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়।

বিবৃতিতে পাকিস্তানি ধর্মগুরুরা জোর দিয়ে বলেছেন যে আন্তর্জাতিক চাপের কারণে পাকিস্তান সরকারকে জাতীয় স্বার্থ এবং ইসলামী নীতির সাথে সাংঘর্ষিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা উচিত নয়।

তারা "গাজার জন্য আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী" (আইএসএফ) গঠনের মার্কিন প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও সতর্ক করে এবং যেকোনো সামরিক পদক্ষেপের আগে পাকিস্তানি জনগণ এবং কর্তৃপক্ষের সাথে পূর্ণ পরামর্শের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

ধর্মগুরুদের এই পদক্ষেপ পাকিস্তানের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিস্তৃত অবস্থানকে প্রতিফলিত করে, যা গাজা সংঘাতে যেকোনো সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করে এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রতি সমর্থনের আহ্বান জানায়।

