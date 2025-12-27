সুদানের মানবিক পরিস্থিতি ভয়াবহ এবং কল্পনার বাইরে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত রিম আল-সালেম সুদানের মানবিক পরিস্থিতিকে "বিপর্যয়কর এবং কল্পনার বাইরে" বলে বর্ণনা করেছে এবং সুদানের সামাজিক কাঠামো ধ্বংস করার জন্য "যুদ্ধের অস্ত্র" হিসেবে যৌন সহিংসতা ও ধর্ষণের ব্যাপক ও সংগঠিত ব্যবহার প্রকাশ করেছে।
জাজিরা, খার্তুম, লোহিত সাগর এবং উত্তর সহ সুদান সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন চারটি রাজ্যে তার নয় দিনের সফরের সময়, তিনি দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর দ্বারা ধর্ষণের শিকার নারী ও মেয়েদের সাথে দেখা করেছিল এবং তাদের কাছ থেকে ভয়াবহ গল্প শুনেছিল।
জোর দিয়ে বলে যে সুদানে ধর্ষণ এবং যৌন সহিংসতা কেবল ব্যক্তিগত ঘটনা নয়, বরং সমাজ ভেঙে ফেলার জন্য যুদ্ধের হাতিয়ার। "এই অপরাধগুলি কেবল নারীদের সরাসরি শিকার করে না, বরং পুরুষদের পরিবারকেও ছিন্নভিন্ন করে দেয়, কারণ দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনী তাদের নৃশংসতা দেখতে বাধ্য করে, যার ফলে পুরুষরা তাদের নারী এবং ঘর রক্ষা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে," ।
সালেম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই অপরাধগুলি রিপোর্ট করতে নারীদের ভয়ের দিকেও ইঙ্গিত করে বলে, "সামাজিক কলঙ্কের ভয় তাদের দুর্ভোগ দ্বিগুণ করে তুলেছে।"
