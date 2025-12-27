বড়দিন উদযাপন এবং দাতব্য কর্মকাণ্ডে পাকিস্তানে "হু ইজ হুসেইন অর্গানাইজেশন?" এর সক্রিয় অংশগ্রহণ + ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "হু ইজ হুসেইন" দাতব্য সংস্থা, তার দাতব্য কর্মসূচির কাঠামোর মধ্যে, ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রচার করে এবং পাঞ্জাবের একটি পৌর পরিষেবা সংস্থার অফিসে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
ক্রিসমাস এবং কায়েদে আযম দিবস (মুহম্মদ আলী জিন্নাহর জন্মদিন) উদযাপনের সাথে মিলিত এই অনুষ্ঠানে, এই কমপ্লেক্সের কর্মীদের তাদের সেবার প্রশংসা করে ৬০ জোড়া গরম পোশাক উপহার দেওয়া হয়েছিল।
অনুষ্ঠানের পর, সম্মিলিত আনন্দ এবং মানবিক মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবে শ্রমিকদের সাথে একটি যৌথ কেক কাটা হয়। আয়োজকরা এই অনুষ্ঠানটিকে সামাজিক বন্ধন জোরদার, ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে সম্মান এবং নগর স্বাস্থ্যে শ্রমিকদের ভূমিকা তুলে ধরার দিকে একটি পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
