মুসলিমদের দৃঢ়তাই প্রতিরোধের সাফল্যের রহস্য

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ইরাকি প্রধানমন্ত্রীর সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা হুজাতুল ইসলাম শেখ হুসাইন আল-নুরি, রাযাভি ইসলামিক সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত "শহীদ সাইয়্যিদ হাসান নাসরুল্লাহ; প্রতিরোধের প্রতীক এবং নেতৃত্বের প্রতিভা" শীর্ষক প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইসলামী প্রতিরোধ এবং সত্যের পথে দাঁড়ানোর গুরুত্বের উপর জোর দেন।
তিনি বলেন: ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য ইসলামী দেশের জনগণের প্রতিরোধ এই পথে পা রাখা মহাপুরুষদের দৃঢ়তার প্রমাণ, এবং এটি কখনও পদদলিত হবে না।
শেখ হুসাইন আল-নুরি শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহকে এই প্রতিরোধের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন এবং আরও বলেন: "এই পথের সাফল্যের রহস্য হলো মুসলমানদের, বিশেষ করে ইসলামী নেতাদের সর্বাত্মক প্রতিরোধ।"
বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আরও জোর দিয়ে বলেন: "স্থিতিশীল ব্যক্তিত্বদের সম্মান জানাতে এবং অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্বের মডেলগুলি প্রবর্তনের লক্ষ্যে এই জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা অপরিহার্য।"
হুজ্জাতুল ইসলাম শেখ আল-নুরী আরও বলেন: "আল্লাহর শত্রু, ইসলামের শত্রু এবং সত্যের পথের বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর পথ হল ঐশ্বরিক নবীদের দ্বারা প্রবর্তিত একটি ঐতিহ্য। এই পথটি ইসলামের পবিত্র নবী হযরত আলী (আ.) এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিল এবং ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মহান অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইতিহাসে আরও পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশিত হয়েছিল।"
ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: "সমস্ত ঐতিহাসিক বিদ্রোহ এবং প্রতিরোধ এই মহান আন্দোলনের একটি ক্ষুদ্র প্রকাশ ছিল, কারণ ইমাম হুসাইন (আ.) ধর্মীয় ও ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য তাঁর জীবন, সম্পত্তি এবং পরিবারকে উৎসর্গ করেছিলেন।"
ইরাকি প্রধানমন্ত্রীর সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা বলেন: "শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহও আহলে বাইতের বিশুদ্ধ বংশ এবং একটি বৃহৎ পরিবার থেকে এসেছিলেন এবং তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রতিরোধ ও অবিচলতা পেয়েছিলেন।"
হুজ্জাতুল ইসলাম শেখ নূরী আরও বলেন: প্রতিরোধী ব্যক্তিত্বদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি, এই সম্মেলনগুলি সর্বোচ্চ নেতা এবং ইমাম খোমেনী (রা.)-এর স্মৃতি ও নামকে জীবন্ত রাখে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সত্যের পথে ও ইসলামী নীতির উপর দাঁড়ানোর গুরুত্বের সাথে পরিচিত করে।
