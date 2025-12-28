কোমে আফ্রিকান শিক্ষার্থীদের জন্য একটি লেখালেখির কর্মশালা আয়োজন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই নিবিড় কর্মশালা, যার লক্ষ্য ছিল অপক্ক ধারণাগুলিকে ব্যাপক এবং আকর্ষণীয় কন্টেন্ট ডিজাইনে রূপান্তর করা, ডিজিটাল জগতে নতুন প্রজন্মের দক্ষ গল্পকার এবং ধর্মপ্রচারকদের প্রশিক্ষণের দিকে একটি বাস্তব পদক্ষেপ ছিল।
প্রশিক্ষণ অধিবেশনে ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং কার্যকর বিষয়বস্তু তৈরির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ইন্টারেক্টিভ এবং গ্রুপ অনুশীলনের মাধ্যমে, অংশগ্রহণকারীরা সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত ধারণাগুলিকে আকর্ষণীয় পডকাস্ট বিষয়গুলিতে রূপান্তরিত করার অনুশীলন করা হয়।
