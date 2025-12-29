ফিলিস্তিনের সমর্থনে ইতালির গণ-মিছিল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইতালির বেশ কয়েকটি প্রধান শ্রমিক ইউনিয়নের ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘটের ফলে গণপরিবহন, রেল, বিমান চলাচল, সরকারি পরিষেবা এবং শিক্ষা সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি ব্যাহত হয়েছে।
ইউনিয়নগুলি বলছে যে ইতালীয় সরকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিগুলি নিম্ন আয়ের পরিবার এবং শ্রমিকদের উপর অন্যায্যভাবে বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে, যার ফলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে।
কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক অসন্তোষের কারণে গত কয়েক দিনের ধর্মঘট দ্রুত অর্থনৈতিক অসন্তোষের বাইরে চলে যায় এবং আরও শক্তিশালী রাজনৈতিক ও মানবিক মাত্রা গ্রহণ করে।
এবার, দেশের বিভিন্ন শহরে, হাজার হাজার শ্রমিক, ছাত্র এবং মানবাধিকার কর্মীরা ফিলিস্তিনি পতাকার নীচে মিছিল করেছেন, গাজা যুদ্ধের অবসান, অবরোধ তুলে নেওয়া এবং গাজা ও পশ্চিম তীরের বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার দাবিতে।
পদযাত্রার আয়োজকরা বলেছেন যে যুদ্ধ এবং গণহত্যার কারণে "মানবিক মর্যাদা বা সামাজিক অধিকার নিয়ে কথা বলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, যখন গাজায় প্রতিদিন শিশু এবং মহিলারা নিহত হচ্ছে।"
এই প্রতিবাদ ও ধর্মঘট সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ফিলিস্তিনের সমর্থনে ইতালীয় ইউনিয়নগুলির দ্বিতীয় বড় সমাবেশ, যা ফিলিস্তিনি অধিকারের প্রতি জনসমর্থনের ক্রমবর্ধমান তরঙ্গ এবং চলমান যুদ্ধের প্রতি ইউরোপের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে প্রতিফলিত করে।
