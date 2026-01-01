দখলদার ইসরায়েল থেকে নিজেদের দেশ ও ভুমি রক্ষা করুন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইব্রাহিম চুক্তি বাস্তবায়নের পর ইসরায়েল "সোমালিল্যান্ড প্রজাতন্ত্র" কে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর, ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অফ মুসলিম স্কলারস-এর প্রধান শেখ আলী কারা দাগি, X সাইবারস্পেসে তার ব্যক্তিগত পৃষ্ঠায় ইসলামী দেশগুলিকে সম্বোধন করে লিখেছেন:ইহুদি সম্প্রসারণবাদী প্রকল্প থেকে নিজেকে এবং নিজের দেশকে রক্ষা করুন, যে প্রকল্পনার একটি অংশ হল সোমালি ভূখণ্ডের স্বীকৃতি।
তিনি আরও বলেন: "গাজা সম্মেলনে, আমি ইসলামী বিশ্বের শাসকদের, আরব ও ইসলামী দেশগুলির শাসকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম: 'আমি আগে বলতাম গাজার জনগণকে রক্ষা করুন, কিন্তু আজ আমি বলছি নীল নদ থেকে ফোরাত পর্যন্ত বেশিরভাগ আরব ভূমিকে ঘিরে থাকা ইহুদি সম্প্রসারণবাদী প্রকল্পের ধূর্ত পরিকল্পনা থেকে নিজেদের রক্ষা করুন।'"
আজ, ইহুদিবাদী প্রকল্প নীল নদ থেকে ফোরাত পর্যন্ত থেমে নেই, বরং সোমালিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে, কারণ ইহুদিবাদী শাসন কর্তৃক সোমালিল্যান্ডের স্বীকৃতি স্বেচ্ছাচারী ছিল না; বরং, এটি ফিলিস্তিনিদের স্থানচ্যুত করে সোমালিল্যান্ডে ঘাঁটি স্থাপনের কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ, যাতে লোহিত সাগর, বিশেষ করে বাব আল-মান্দাব প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যার ফলে ইহুদিবাদীদের দ্বারা সোমালিল্যান্ডের স্বাধীনতার মাধ্যমে আরব অবরোধ সম্পূর্ণ হয়।
কারা দাগি দক্ষিণ ইয়েমেনের অধিগ্রহণ এবং এর দক্ষিণ বন্দরগুলির নিয়ন্ত্রণকে অত্যন্ত বিপজ্জনক পদক্ষেপ বলে মনে করেন, তিনি বলেন: "এই পদক্ষেপ আরব এবং ইসলামী নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। এটি লোহিত সাগরের উপর দখলদারদের নিয়ন্ত্রণও দেয়, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ।"
ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অফ মুসলিম স্কলারসের প্রধান বলেন: "আমি আরব ও ইসলামী বিশ্বের প্রতি "আরব ও মুসলিমদের জাতীয় নিরাপত্তা" শীর্ষক একটি আরব-ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলন করার আহ্বান জানাচ্ছি, কারণ ইহুদিবাদীদের সম্প্রসারণ এবং ইহুদিবাদী প্রকল্পের জন্য কিছু আরব দেশের অব্যাহত রাজনৈতিক, লজিস্টিক এবং অর্থনৈতিক সহায়তার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।"
পরিশেষে, গাজা চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া এবং এর উপর অবরোধ এখনও সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি উল্লেখ করেন: "সকল স্তরে তাদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের প্রতি হুমকির মুখে ইসলামী ও আরব দেশগুলির হাত গুটিয়ে নীরব থাকা অগ্রহণযোগ্য।"
Your Comment