দেশি-বিদেশি পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে "উত্থানের প্রতিরোধের আখ্যান" শীর্ষক সম্মেলন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সম্মেলনটি ইসলামী বিপ্লব ও পবিত্র প্রতিরক্ষা জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক শুরু হয়েছিল, গবেষক আব্বাস মোজুনের বর্ণনার মাধ্যমে এবং পবিত্র সূরা আল-হিজরের আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়।
অনুষ্ঠানের শুরুতে, ইসলামী বিপ্লব ও পবিত্র প্রতিরক্ষা জাতীয় জাদুঘরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সরদার মেহেদী আমিরিয়ান ১২ দিনের যুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং পবিত্র প্রতিরক্ষার শিক্ষা, মূল্যবোধ এবং অর্জন ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে জাদুঘরের ভূমিকা ও অবস্থানের উপর জোর দেন।
জাদুঘরের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন: "জাতীয় পবিত্র প্রতিরক্ষা জাদুঘরটিতে তিনটি পৃথক কমপ্লেক্স রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে জাদুঘরের আটটি হল, "সৈনিকদের পোশাক পরিহিত" প্রদর্শনী এবং শহীদ সোলাইমানির প্রতিরোধের দৃশ্য; শহীদ জেনারেল কাসেম সোলাইমানির পরামর্শে প্রতিরোধের দৃশ্যটি ডিজাইন করা হয়েছিল এবং ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে তার দ্বারা এটি উদ্বোধন করার কথা ছিল।"
এই সম্মেলন অব্যাহত রেখে, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হুজ্জাতুল ইসলাম সাদাত মোস্তফাভি, মাহদী বিশ্বাস বিষয়ের উপর আলোকপাত করে, "আবির্ভাব" এবং "প্রত্যাশা" কে শিয়া বিশ্বাসের মৌলিক ধারণা বলে মনে করেন এবং বলেন: "ইসলামী বর্ণনামূলক গ্রন্থগুলিতে শিয়াদের অন্যতম প্রধান প্রতীক হিসেবে প্রত্যাশা চালু করা হয়েছে।"
পবিত্র ইমামদের (আ.) থেকে বর্ণিত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন, তিনি অপেক্ষা করাকে আল্লাহর পথে জিহাদ এবং শাহাদাতের সমতুল্য বলে মনে করতেন এবং অপেক্ষার ধারণার ভুল বোঝাবুঝিকে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতির একটি বলে মনে করতেন।
