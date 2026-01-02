শেখ যাকযাকি: আফ্রিকা বিভক্তির দৃশ্যপট নতুন রূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার বর্তমান ঘটনাবলী এবং উন্নয়নের পাশাপাশি আফ্রিকান বিষয়গুলিতে, বিশেষ করে নাইজেরিয়া দেশে মার্কিন হস্তক্ষেপের পর, আফ্রিকান মিডিয়া ২৫ রজব, ১৪৩৫ হিজরিতে, ২৪ মে, ২০১৪ তারিখে "শহীদ দিবস" অনুষ্ঠানে শেখ যাকযাকির ভাষণ পুনঃপ্রকাশ করে, যা যারিয়া শহরে কয়েক হাজার মুসলিম ভাই ও বোনের উপস্থিতিতে দেওয়া হয়েছিল।
আমরা আমাদের দেশে একটি নতুন ঘটনার মুখোমুখি। আমি আমার বক্তৃতায় অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি যে যা কিছু ঘটছে এটি আফ্রিকার পুনরায় দখলদারিত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।
প্রথম পর্যায়ে, ইউরোপীয় শক্তিগুলি - ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পর্তুগাল এবং বেলজিয়াম - বার্লিন সম্মেলনে মিলিত হয়েছিল এবং মহাদেশটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। এখন একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, কিন্তু একটি নতুন চেহারার সাথে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তারা আফ্রিকা পুনরায় দখল করার জন্য "সন্ত্রাসবাদের হাতিয়ার" ব্যবহার করবে। আজ আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা হল এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।
এখন আসল সন্ত্রাসবাদ, অর্থাৎ আমেরিকা, দৃশ্যপটে প্রবেশ করেছে। আফগানিস্তান এবং ইরাকে তারা যে মডেলটি প্রয়োগ করেছিল, তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিন লাদেনের অজুহাতে, তারা গণবিধ্বংসী অস্ত্র দিয়ে দেশগুলিকে ধ্বংস করেছে এবং তাদের সম্পদ চুরি করে চলেছে।
আমাদের সম্বোধন সেই শাসকদের উদ্দেশ্যে যারা অর্থ এবং পদের জন্য তাদের নিজস্ব লোকদের হত্যা করে। জেনে রাখুন যে যখন আপনার কাজ শেষ হবে, তখন যারা আপনাকে নিয়োগ করেছিল তারাই আপনাকে হত্যা করবে, ঠিক যেমনটি তারা সাদ্দাম এবং গাদ্দাফির ক্ষেত্রে করেছিল।
