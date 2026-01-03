ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ সোলাইমানির পথের ধারাবাহিকতা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জেনারেল সোলাইমানির শাহাদাত বার্ষিকীর কথা উল্লেখ করে, পাকিস্তানি ইমামিয়া ছাত্র সংগঠনের প্রধান বলেন যে প্রতিরোধ ফ্রন্ট জীবন্ত এবং গতিশীল এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ হলো ইসলামী জাতিকে রক্ষা করার জন্য তিনি যে পথটি আঁকেন তার ধারাবাহিকতা।
পাকিস্তানি ইমামিয়া স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের প্রধান, জেনারেল সোলাইমানি এবং শহীদ আবু আল-মাহদি আল-মুহান্দিসের শাহাদাত বার্ষিকী এবং কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু ওবাইদার শাহাদাতের ছায়ায়, প্রতিরোধের ধারা অব্যাহত রাখার উপর জোর দিয়ে একটি বার্তা জারি করেছেন।
শহীদদের রক্ত কোন ভৌগোলিক সীমানা জানে না উল্লেখ করে তিনি বলেন: জেনারেল সোলাইমানি অহংকার এবং ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করে প্রতিরোধের একটি স্থায়ী উদাহরণ রেখে গেছেন এবং আজ ফিলিস্তিনি জাতি তার দৃঢ়তার সাথে দেখিয়েছে যে এই পথ থামেনি।
ইমামিয়া স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন অফ পাকিস্তানের প্রধান আরও বলেন: “ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ তার কমান্ডার এবং যোদ্ধাদের উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছে যে এই ফ্রন্ট ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে না, বরং জাতিগুলির বিশ্বাস, সচেতনতা এবং ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং এই বাস্তবতা এটিকে সমগ্র ইসলামী জাতির জন্য জাগরণের বার্তাবাহক করে তুলেছে।”
এই প্রতিরোধের বার্তার কথা উল্লেখ করে আমিন শিরাজি বলেন: “আজ ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ সকল মুসলমানের জন্য উৎসাহ, সম্মান এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বার্তা বহন করে এবং জেনারেল সোলাইমানি এবং শহীদ আবু আল-মাহদি আল-মুহান্দিসের রক্ত যেমন ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছে, তেমনি ফিলিস্তিনি শহীদদের রক্তও এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।”
২০২০ সালের ৩ জানুয়ারী, ইরাকি কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণে দেশটি সফরকালে, বাগদাদ বিমানবন্দরের কাছে আমেরিকার হানাদার ও সন্ত্রাসীদের বিমান হামলায় ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর কুদস ফোর্সের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল কাসেম সোলাইমানি, ইরাকি পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস (আল-হাশদ আল-শাবি) এর উপ-প্রধান আবু মাহদী আল-মুহান্দিস এবং তার ৮ জন সঙ্গী শহীদ হন।
