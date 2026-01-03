গাজা এবং পশ্চিম তীর ইসরায়েলের/ফিলিস্তিনিরা অস্থায়ী অতিথি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হিব্রু ওয়েবসাইট "দ্য টাইমস অফ ইসরায়েল" ইসরায়েলি সংস্কৃতি মন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে যে, সরকার ফিলিস্তিনিদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেখানে অতিথি হিসেবে থাকার অনুমতি দেয়, কিন্তু গাজা ইসরায়েলের।
কিছুদিন আগে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু একজন ইসরায়েলি উপস্থাপক এবং প্রাক্তন ডানপন্থী প্রতিনিধি শ্যারন গালের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিল: "আমি 'বৃহত্তর ইসরায়েলের' স্বপ্নের সাথে গভীর সংযোগ অনুভব করি এবং আমি এটিকে একটি ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক মিশন বলে মনে করি যেখানে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের ইহুদিরা অংশ নেয় এবং প্রতিটি প্রজন্ম এই মিশন পরবর্তী প্রজন্মের ইহুদিদের কাছে প্রেরণ করে।"
এই শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইহুদিবাদী নেতা এবং তাত্ত্বিকদের সাহিত্যে বৃহত্তর ইসরায়েলের স্বপ্ন সর্বদা উপস্থিত ছিল; কিন্তু এখন এই ধারণাটি রাজনীতিবিদ, কর্মকর্তা, মন্ত্রী এমনকি এই শাসনব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রীও ব্যবহার করছে।
সে দাবি করেছিল যে ফিলিস্তিন একটি আবিষ্কার, একটি আবিষ্কার যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ইসরায়েলের ভূমি কেবল একটি জাতির, ইহুদি জাতির। ফিলিস্তিনিরা ছিল আরব যারা সেই ভূমি দখল করার চেষ্টা করছিল যেগুলোকে ইহুদিরা "স্বর্গে" পরিণত করেছিল।
