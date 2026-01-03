বাগদাদে জেনারেল সোলাইমানি এবং আবু মাহদি আল-মুহান্দিসের শাহাদাত বার্ষিকী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শাহাদতের দিন ভোরবেলা থেকেই, প্রতিরোধের ধারার প্রেমিক এবং উৎসাহীদের একটি উল্লেখযোগ্য ভিড়, পায়ে হেঁটে এবং জনপ্রিয় কাফেলার আকারে, এই দুই সেনাপতির শাহাদাত বরণের স্থানের দিকে এগিয়ে যায়।
পথের পরিবেশ ছিল বিষণ্ণতা, মহাকাব্য এবং শহীদদের পথের প্রতি আনুগত্যের মিশ্রণ; শহীদদের ছবির পাশাপাশি ইরাক, ইরান এবং প্রতিরোধ ফ্রন্টের পতাকা এই জনপ্রিয় আন্দোলনকে একটি বিশেষ রূপ দিয়েছে।
মূল অনুষ্ঠানটি বাগদাদ বিমানবন্দরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে মার্কিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের হাতে দুই শহীদ শহীদ হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং ইরাকি প্রতিরোধের কমান্ডাররা উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তারা শহীদদের পথ অব্যাহত রাখার, ইসলামী জাতির ঐক্য এবং অঞ্চল থেকে দখলদারদের সম্পূর্ণ বিতাড়নের উপর জোর দিয়েছিলেন।
অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ইরাকি তরুণদের জোরালো উপস্থিতি, যারা তাদের স্লোগান এবং প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে প্রতিরোধের লাইন এবং শহীদ সোলাইমানি এবং শহীদ আল-মুহান্দিসের পথের প্রতি নতুন প্রজন্মের আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। ইরানি তীর্থযাত্রী এবং অন্যান্য জাতীয়তার উপস্থিতি এই দুই শহীদের স্কুলের আন্তঃজাতিক প্রকৃতি এবং ইসলামী বিশ্বে তাদের প্রভাবের গভীরতাও প্রদর্শন করেছিল।
এই অনুষ্ঠান আবারও প্রমাণ করেছে যে শহীদদের রক্ত, বিশেষ করে হজ কাসেম সোলাইমানি এবং আবু মাহদী আল-মুহান্দিসের মতো মহান শহীদরা, এই অঞ্চলে জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং স্বাধীনতাকামী আন্দোলনগুলিকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে একটি কারণ হিসেবে কাজ করে চলেছে এবং তাদের পথ দৃঢ়তার সাথে অব্যাহত থাকবে।
Your Comment