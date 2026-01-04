১২ দিনের যুদ্ধে পরাজয়ের পর আমেরিকা ও ইসরায়েল ইরানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে/মিডিয়ার উচিত সত্য প্রচারের চেষ্টা করা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ১২ দিনের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইহুদিবাদী সরকারের পরাজয়ের পর, ইরানের উপর চাপ স্থানান্তরের জন্য একটি সংগঠিত প্রচেষ্টার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা উস্কে দেওয়ার মাধ্যমে এমন একটি প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।
এই প্রেক্ষাপটে, ইসলামী বিপ্লবের নেতা প্রতিবাদ এবং অস্থিরতার মধ্যে পার্থক্যের উপর জোর দিয়ে বলেন, নিরাপত্তাহীনতা তৈরির জন্য জনগণের দাবির অপব্যবহারকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।
আবনা সংবাদ সংস্থার সাথে সাক্ষাৎকারে, লেবাননের মিডিয়া কর্মী জয়নাব ফারহাত সাম্প্রতিক অস্থিরতার কথা উল্লেখ করে জোর দিয়ে বলেছেন যে ইরানকে অভ্যন্তরীণভাবে অস্থিতিশীল করার প্রকল্পটি একটি পুরানো প্রকল্প যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল বহুবার অনুসরণ করেছে, কয়েকশ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে।
তার মতে, আমেরিকান-ইহুদিবাদী অক্ষ বছরের পর বছর ধরে নেটওয়ার্ক এবং বিশৃঙ্খলার নেতাদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা দিয়ে বিক্ষোভকে রাস্তায় নামানোর চেষ্টা করে আসছে।
ফারহাত আরও বলেন: ইরানের শত্রুরা অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে শুরু করে সামাজিক ঘটনা পর্যন্ত প্রতিটি ঘরোয়া ঘটনাকে বাস্তবতাকে অতিরঞ্জিত ও বিকৃত করার জন্য ব্যবহার করে এবং সাম্প্রতিক পরাজয়ের পর ডলারের দাম বৃদ্ধি অস্থিরতা উস্কে দেওয়ার জন্য একটি নতুন অজুহাত হয়ে উঠেছে।
এই মিডিয়া কর্মী এই প্রকল্পের মোকাবিলায় "আলোকিতকরণ এবং ব্যাখ্যা" কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলে মনে করেছিলেন এবং গাজা মিডিয়ার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন: "বাস্তব চিত্র এবং আখ্যানের ক্রমাগত প্রকাশনা বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করতে পারে।"
তিনি সতর্ক করে বলেন, সত্য বিকৃত করার জন্য আন্দোলনকারীদের প্রধান হাতিয়ার হলো ক্লিপড এবং ভয়েসড ক্লিপ।
ফারহাত জোর দিয়ে বলেন: ইরানি গণমাধ্যমের উচিত ফার্সি ভাষার বাইরে গিয়ে আরবি এবং ইংরেজিতে বিষয়বস্তু তৈরি করা, কারণ পশ্চিমা গণমাধ্যমের আধিপত্যের কারণে ইরানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে অ-ইরানি দর্শকরা অন্যদের তুলনায় বেশি মিথ্যা বর্ণনার মুখোমুখি হন।
