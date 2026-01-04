  1. Home
জেনারেল সোলাইমানির নাম বিশ্বে মহান বীর হিসেবে লিপিবদ্ধ

৪ জানুয়ারী ২০২৬ - ২৩:৩৭
News ID: 1769562
তুরস্কের প্যাট্রিয়টিক পার্টির মহাসচিব বুরসালি বলেছেন, জেনারেল কাসেম সোলাইমানি একজন মহান বীর এবং নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ছিলেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জেনারেল কাসেম সোলাইমানি একজন মহান বীর এবং নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ছিলেন উল্লেখ করে তুর্কি প্যাট্রিয়টিক পার্টির মহাসচিব ওজগুর বুরসালি বলেছেন, ইতিহাসে তাঁর নাম সকল নিপীড়িত জাতির একজন মহান বীর হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে এবং ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইকে সমগ্র মানবতার প্রতিনিধিত্বকারী লড়াই হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আজ শুক্রবার, শহীদ জেনারেল হাজ্জ কাসেম সোলাইমানির হত্যার বার্ষিকীর প্রাক্কালে তুর্কি প্যাট্রিয়টিক পার্টির মহাসচিব ইরনাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, আমরা বহু বছর ধরে জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে চিনি এবং তাকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে আসছি। সাম্রাজ্যবাদ এবং ইহুদিবাদ আজ অসহায় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে শহীদ করেছে এবং তিনি চলে যাওয়ার সময় হাজার হাজার কাসেম সোলাইমানির পুনর্জন্ম হয়েছে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসির কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল কাসেম সোলাইমানি ৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে শহীদ হন। ইরাকি কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণে সফররত অবস্থায় বাগদাদ বিমানবন্দরের কাছে মার্কিন আগ্রাসী ও সন্ত্রাসীদের বিমান হামলায় শহীদ হন। কাসেম সোলাইমানির সঙ্গে আরও শহীদ হন ইরাকি পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস (আল-হাশদ আল-শাবি) এর উপ-প্রধান আবু মাহদী আল-মুহান্দিস এবং তার ৮ জন সঙ্গী।

