ওয়াশিংটনের দাদাগিরির বহিঃপ্রকাশ/ইরানের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের হুমকি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে নিজের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে বলে, "আমি আশা করি ইরান তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি পুনর্গঠন করবে না। কারণ সে ক্ষেত্রে আমাদের আবারও হামলা চালানো ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।
বলা হয়, ট্রাম্পের এই হুমকির তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ইরানি এক্স ব্যবহারকারীরা।
এ প্রসঙ্গে আরিয়ান তৌহিদি লিখেছে: “ট্রাম্প হলেন ক্ষমতার জুয়াড়ি। তার ইরান-সংক্রান্ত হুমকি শুধুই সুবিধা আদায়ের জন্য, যেন সে ইরানি জনগণকে ভয় দেখাতে পারে।”
‘কাতিউশা’ লিখেছে: “আমাদের ইরান সবসময় গর্বিত। ট্রাম্প সাহেব! ইরানের প্রাচীন ইতিহাস ভালো করে দেখুন এবং বুঝুন যুদ্ধের প্রবণতা আপনার রক্তে আছে, কিন্তু ইরান আপনার হুমকি থেকে ভয় পায় না।”
যাহরা তৌফিকি ট্রাম্পকে উদ্দেশ করে লেখে: “ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক ক্ষমতা শুধুমাত্র একটি হাতিয়ার নয়, এটি একটি রক্ষাকবচ এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, একটি জাতির জন্য যেটি হুমকি ও নিষেধাজ্ঞার অভিজ্ঞতা ভুলে যায়নি। যে দেশ নিরাপত্তা চায়, তাকে শক্তিশালী হতে হবে।”
সাফুরা তারিকি লিখেছে: ‘আবার ধ্বংস করে দেব’—এমন হুমকি দিয়ে কি শান্তির কথা বলা যায়? দাদাগিরি আর ধ্বংসের ভাষাই মার্কিন নীতির স্থায়ী স্বাক্ষর। বিশ্ব আজ এমন রাজনীতিকদের ক্লান্ত, যারা কূটনীতিতে নিজেদের অক্ষমতা হুমকি ও সহিংসতা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করে।
ফরশাদ জাহানমার্দি মন্তব্য করেন: “মি. ট্রাম্প, আপনার উপদেষ্টারা নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন, ইরান হুমকিতে ভয় পায় না। আপনি যদি আবার ভুল করেন, তাহলে আপনার হুমকির পরিণতি দেখবেন- ফলাফল হবে ব্যাপক, তাৎক্ষণিক এবং অপরিবর্তনীয়।”
আলি আসগর গোলামরেযায়ী ১২ দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের জবাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছে: “ট্রাম্প! ইরানের শক্তি জানতে চাইলে নেতানিয়াহুকে জিজ্ঞেস করুন। সে আপনাকে বলবে- ইরান কীভাবে ইসরায়েলকে নাস্তানাবুদ করেছে।”
ফাতেমেহ শামস উল্লেখ করে: “ট্রাম্প ধোঁকাবাজি দিয়ে এগোতে অভ্যস্ত- একদিন হুমকি, আরেকদিন পিছু হটা। কিন্তু ইসলামী বিপ্লবের নেতা ইমাম খামেনেয়ি কোনো হৈচৈ ছাড়াই, প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তার সঙ্গে ইরানকে এগিয়ে নিয়েছেন। দাদাগিরি আর প্রকৃত শক্তির পার্থক্য এখানেই।”
আরেক এক্স ব্যবহারকারী ‘ইরানি বীর’ লিখেছে: “ইরান এখনও পশ্চিম এশিয়া, পারস্য উপসাগর এবং বিশ্বের একটি নিরঙ্কুশ শক্তি। বিশ্বের কাছে ইরানের চেয়ে ভালো বন্ধু নেই। বৈশ্বিক শান্তি কেবল ইরানের মাধ্যমেই সম্ভব। মহান ইরানি জাতি ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর হুমকিতে ভয় পায় না; তারা প্রতিটি হুমকিকে সুযোগে রূপান্তর করে।”
