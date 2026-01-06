নাইজেরিয়ায় ৩০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত, বেশ কয়েকজন অপহৃত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজার পুলিশের মুখপাত্র ওয়াসিও অ্যাবিওডুন বলেছেন যে এই হামলায় ৩০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং কয়েকজনকে অপহরণ করা হয়েছে।
আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশটিতে হত্যা ও অপহরণের ধারাবাহিকতায় এটি সর্বশেষ ঘটনা। গত বছরের শেষের দিকে, নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে বন্দুকধারীরা দেশের কেন্দ্রস্থলে ২৮ জন মুসলিম ভ্রমণকারীকে অপহরণ করেছে।
পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্ল্যাটহো রাজ্যের ওয়াস এলাকার গাজি গ্রামে বাসটি যাওয়ার পথে নারী ও শিশুসহ যাত্রীদের উপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়। স্থানীয় গণমাধ্যম আরও জানিয়েছে যে, একটি বার্ষিক ইসলামী সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার পথে বন্দুকধারীরা তাদের উপর হামলা চালায়।
নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি ২১ নভেম্বর নাইজার রাজ্যের পাপিরিতে অবস্থিত সেন্ট মেরি'স ক্যাথলিক বোর্ডিং স্কুল থেকে অপহৃত প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থীর শেষ দলটিকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা করার একদিন পরই এই অপহরণের ঘটনা ঘটল।
নাইজেরিয়া সরকার শুধুমাত্র খ্রিস্টানদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে এমন দাবি অস্বীকার করে বলেছে যে নিরাপত্তাহীনতা সকল ধর্মের অনুসারীদের প্রভাবিত করে। গত মাসের শেষে, নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু দেশব্যাপী নিরাপত্তা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং সংকট মোকাবেলায় সামরিক ও পুলিশ বাহিনীকে বর্ধিতভাবে মোতায়েনের নির্দেশ দেন।
Your Comment