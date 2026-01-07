ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক হামলার বিরুদ্ধে ব্রাজিলে ব্যাপক বিক্ষোভ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ভেনেজুয়েলার উপর মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে রিও ডি জেনেইরো শহরের কেন্দ্রস্থলে শত শত ব্রাজিলিয়ান বিক্ষোভ করেছে, "ট্রাম্প, ভেনেজুয়েলা থেকে বেরিয়ে যাও" এবং "ভেনিজুয়েলাকে সম্মান করতে হবে" স্লোগান দিচ্ছে।
নভোস্তি জানিয়েছে যে বিক্ষোভটি ইউনিয়ন এবং বামপন্থী দলগুলি দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল এবং বিক্ষোভকারীরা একটি বিশাল ভেনেজুয়েলার পতাকা উড়িয়েছিল। অনেক প্ল্যাকার্ড এবং স্লোগান ভেনেজুয়েলার তেল লুণ্ঠনের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগের উপরও জোর দিয়েছিল।
রিও ডি জেনেইরোতে পপুলার ইউনিটি ফর সোশ্যালিজম পার্টির মুখপাত্র লুনা নরম্যান্ডি নভোস্তি সংবাদ সংস্থাকে বলেন: "এই আক্রমণ কেবল ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে নয়, বরং সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকার বিরুদ্ধে।
আজ, মার্কিন সরকার এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প মনে করে যে তারা বিশ্বের মালিক এবং যেকোনো দেশ আক্রমণ করতে পারে এবং ভান করতে পারে যে কিছুই ঘটেনি।"
এটি লক্ষণীয় যে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে এবং যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অজুহাতে, আমেরিকান বাহিনী ৩ জানুয়ারী, ২০২৬ শনিবার সকালে ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা লঙ্ঘন করে এবং ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে অপহরণ করে নিউ ইয়র্কের একটি আদালতে অভিযোগের বিচারের জন্য।
অন্যদিকে, নিউ ইয়র্ক আদালতের প্রথম শুনানিতে, নিকোলাস মাদুরো অভিযোগ থেকে নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে তিনি ভেনেজুয়েলার বৈধ রাষ্ট্রপতি এবং তাকে তার বাড়ি থেকে "অপহরণ" করা হয়েছে।
এদিকে, রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় "ভেনিজুয়েলার জনগণের সাথে সংহতি" ঘোষণা করে, মাদুরো এবং তার স্ত্রীর জোরপূর্বক স্থানান্তরের খবরে "গভীর উদ্বেগ" প্রকাশ করে, "তাদের অবিলম্বে মুক্তি" এবং "পরিস্থিতির আরও অবনতি রোধ করার" আহ্বান জানিয়েছে।
