নেদারল্যান্ডসে শিয়া অধ্যয়ন/শিয়া উপস্থিতির অর্ধ শতাব্দী

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নেদারল্যান্ডস ইউরোপের ক্ষুদ্রতম দেশগুলির মধ্যে একটি, যার জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ।
এই ভূখণ্ডে ইসলামের উপস্থিতি প্রায় চারশো বছর আগের, এবং ১৭ শতকে অটোমান বণিকদের জন্য দেশে প্রথম একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।
গত দুইশ বছর ধরে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক এবং মরক্কোর মতো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানদের অভিবাসনের ফলে এই ইউরোপীয় দেশে ইসলামের প্রসার ঘটেছে এবং এখন এই দেশের বেশিরভাগ মুসলিম বিভিন্ন এশীয় দেশ থেকে আসা অভিবাসী।
কিছু পরিসংখ্যান অনুসারে, এই দেশে প্রায় দশ লক্ষ মুসলিম রয়েছে, অর্থাৎ, প্রতি ১৮ জন ডাচের মধ্যে প্রায় একজন মুসলিম, যা এই ইউরোপীয় দেশে মুসলিমদের সংখ্যার বিশাল সংখ্যা নির্দেশ করে, যার ফলে খ্রিস্টধর্মের পরে ইসলাম এই দেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত।
দেশের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক মসজিদ হল "মোবারক" মসজিদ, যা প্রায় ৭০ বছর আগে দেশে নির্মিত হয়েছিল এবং প্রায় এত বছর ধরে এটি সক্রিয় রয়েছে। দেশে মুসলিম মসজিদ বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ৪০০, যা অনেক ইউরোপীয় দেশের তুলনায় অনেক বেশি।
এই মসজিদগুলির মধ্যে কিছু, যেমন "মেভলানা মসজিদ", একটি বিশেষ আবেদন রাখে এবং ২০০৬ সালে রটারড্যামের সবচেয়ে সুন্দর ভবনের পুরষ্কার জিতে নেয়।
কিছু পরিসংখ্যান অনুসারে, দেশে শিয়াদের সংখ্যা প্রায় ২০০,০০০, যা দেশের মুসলিমদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ।
এই দেশে প্রথম শিয়ারা ছিলেন তুর্কি, পাকিস্তানি এবং ভারতীয়দের একটি দল, এবং আমস্টারডাম অঞ্চলে "জাফরিয়া প্রশাসন" এবং ডেন হাগ অঞ্চলে "হুসেনিয়া মিশন" এর মতো কিছু হুসেনিয়া এবং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রায় ৫০ বছর আগের। বর্তমানে, সিরিয়া, তুরস্ক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক এবং ইরানের মতো বিভিন্ন দেশের শিয়ারা এই দেশে উপস্থিত।
নেদারল্যান্ডে আশুরা দিবসের অনুষ্ঠান
যদিও কিছু কারণে জাতীয়তার ভিত্তিতে শিয়াদের সংখ্যা পরীক্ষা করা সম্ভব, তবুও মনে হয় যে দেশটিতে শিয়াদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, যথাক্রমে ইরাকি, আফগান এবং ইরানি নাগরিকরা।
ইরাকি শিয়াদের সাথে সম্পর্কিত কয়েক ডজন শিয়া কেন্দ্রের কার্যক্রম, সেইসাথে শিয়া ইসলামিক কাউন্সিল এবং নেদারল্যান্ডসের শিয়া সংসদ প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমও এই দেশ থেকে আসা শিয়া অভিবাসীদের প্রচেষ্টার ফল। ২০ বছরেরও বেশি ইতিহাসের এই কাউন্সিলটি এই দেশে ইরাকি শিয়াদের সরকারী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃত।
এই সংসদ সক্রিয় হওয়ার সাথে সাথে শিয়া ইসলামী কাউন্সিলও আনুষ্ঠানিকভাবে এই দেশে তার কার্যক্রম শুরু করে, যার লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিক, প্রচারণা, মিডিয়া এবং সাংস্কৃতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আহলে বাইত (আ.)-এর অনুসারীদের সামাজিক ও আইনি সমস্যা সমাধান করা।
গত ৪০ বছরে এই দেশে শিয়াদের ব্যাপক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে, সীমিত, ছোট-দলীয় সভা-সমাবেশের বাইরেও। এখন দেশের প্রায় প্রতিটি শহরে শিয়াদের জন্য কেন্দ্র রয়েছে এবং আহলে বাইত (আ.) সম্পর্কিত সভাগুলি এমনকি দেশের কিছু গ্রামেও অনুষ্ঠিত হয়।
